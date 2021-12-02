В Кирове на мужчину, пытавшегося зарезать собственную мать, завели уголовное дело

Подозреваемого в тяжком преступлении допрашивают сотрудники кировского СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на молодого мужчину, покушавшегося на жизнь матери, завели уголовное дело. Подозреваемый задержан и дает показания. Об этом рассказали в областном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, 28 ноября 38-летний житель областного центра находился дома вместе с родителями. В определенный момент между ним и матерью произошел конфликт. Разъяренный сын схватил нож и стал наносить потерпевшей удары по телу.

Женщина активно сопротивлялась, смогла вырваться и выбежать из комнаты. Ее супруг незамедлительно вызвал «скорую помощь». Кировчанку госпитализировали.

В настоящее время представители СК выясняют причины и мотивы совершенного преступления. Подозреваемого допрашивают. Расследование продолжается.