В Кирове молодой водитель «семерки» сбил на пешеходном переходе 80-летнюю женщину

Причиной аварии послужила невнимательность молодого автомобилиста. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 1 декабря, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадала 80-летняя женщина. Происшествие случилось в 12 часов 30 минут на улице Ивана Попова у дома №34. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 2107» не смог вовремя затормозить и наехал на пожилую кировчанку. В результате та получила травмы различной степени тяжести. По сообщениям сотрудников ГИБДД, женщина переходила дорогу в положенном месте на зеленый сигнал светофора.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы. Представители региональной Госавтоинспекции просят водителей быть внимательным при проезде пешеходным переходов, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.