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Здоровье2 декабря 2021 7:19

За сутки в Кировской области COVID-19 заболели 263 человека

На дому лечатся более 5,5 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации медики борются за жизни 205 жителей области

В отделении реанимации медики борются за жизни 205 жителей области

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 2 декабря, в Кировской области выявили 254 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 9 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 286 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2920. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 205 жителям региона, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 1 декабря, достигло 681.

На дому лечатся 5686 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 459 жителей региона. За сутки вакцинировались 5335 кировчан.