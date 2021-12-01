В Кирове мэрия выставила на торги «Китайский домик» за 5,9 миллиона рублей

Так «Китайский домик» выглядел в 1958 году. Фото: vk.com/vyatkawalks

В Кирове мэрия выставила на продажу историческое здание, включенное в список объектов культурного наследия. Документы появились на сайте горадминистрации.

Так, за 5,9 миллиона рублей продается здание на пересечении улиц Володарского и Орловской, 126/42, год постройки - 1917. В народе оно носит название «Китайский домик», по списку выявленных объектов культурного наследия - «Дом Е.Д. Мышкина». Отметим, что в строении неоднократно происходили пожары. В минувшем году администрация уже пыталась продать этот дом за 8,8 миллиона рублей, однако покупателя на ветхое здание не нашлось.

Всего на нынешние торги выставлено 10 лотов. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 января 2021 года, а 18 января определят участников проведения продажи. 20 января состоится подведение итогов конкурса и определение победителя.