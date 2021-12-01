Кировчанка лишилась более 80 тысяч рублей, продавая норковую шубу

Потерпевшая хотела продать шубу на популярном Интернет-сайте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Кирова лишилась круглой суммы денег, продавая норковую шубу через Интернет. Мошенники списали с ее счета более 80 тысяч рублей. Об этом рассказали в областном УМВД.

По информации сотрудников правоохранительных органов, потерпевшая разместила объявление на одном из популярных сайтов. Спустя некоторое время ей написал потенциальный «покупатель» и сообщил, что перевел необходимую сумму. Однако для получения денег, нужно перейти по указанной ссылке.

Доверчивая кировчанка поверила и выполнила все требования злоумышленника. Позже женщине пришло сообщение «о невозможности получения денежных средств», а техподдержка» пояснила, что для этого необходимо иметь на своем балансе указанную в объявлении сумму. Жительница областного центра вновь последовала совету мошенника. После чего «покупатель» удалил переписку и перестал выходить на связь. В общей сложности женщина лишилась 83 985 рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают, что при продаже одежды или товаров в сети Интернет, покупателю достаточно знать только номер с лицевой стороны вашей карты. Остальную информация считается конфиденциальной. Кроме того, не переходите по указанным ссылкам. С их помощью преступники могут получить доступ к вашим счетам.