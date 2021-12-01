В Кирове на улице Свободы под колеса «Лады» попала 15-летняя девушка

Происшествие случилось в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 30 ноября, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка. Происшествие случилось в 19 часов 30 минут на улице Свободы у дома №139. Информацию об этом предоставили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не успел вовремя среагировать и наехал несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу в установленном месте. В результате ДТП юная кировчанка получила травмы. Насколько повреждения оказались серьезными, а также потребовалась ли ей медицинская помощь пока неизвестно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы. В последнее время сотрудники ГИБДД все чаще фиксируют дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.