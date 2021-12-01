Кировчане обращаются за помощью к главе города

Елена Ковалева дала советы по решению вопросов горожан и пообещала оказать помощь. Фото: duma.mo-kirov.ru

Глава Кирова Елена Ковалева провела прием горожан по личным вопросам. Мероприятие состоялось в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

Так, к ней обратились жители дома №6 по улице Спортивной в Нововятске с просьбой помочь с капремонтом фасада. Собственники квартир перечисляют взносы на спецсчет с июля 2020 года, однако средств не хватает, а работы необходимо провести уже сейчас.

- Мы любим свой дом, разбили во дворе клумбы, у нас красиво и уютно, но здание 1961 года постройки выглядит удручающе, - поделилась одна из жительниц. - Мы не успеваем за ценами на строительные материалы, но хочется отремонтировать фасад.

Елена Ковалева посоветовала несколько решений вопроса. Самое подходящее из них - договориться с управляющей компанией: организация вложит недостающую сумму, а после возместит их из взносов за капремонт.

- Управляющая компания выполняет работы, собственники в свою очередь продолжают платить взносы, но средства пойдут на компенсацию произведенных расходов. Такой вариант распространен в городе, он выгоден для собственников, так как цены растут, и позволяет ускорить процесс, - заметила глава города.

С вопросом о ремонте улицы Новослободской обратилась одна из кировчанок, живущая в Чистых прудах. На этом участке - грунтовая дорога без водоотведения. В 2018 году здесь выделили участки многодетным семьям, однако в межсезонье им стало чрезвычайно трудно преодолевать размытую дорогу. Жители пытаются добиться решения проблемы, однако получают в ответ лишь отписки.

Елена Ковалева пообещала, что в ближайшее время она самостоятельно оценит состояние улицы Новослободской. На выезд с ней отправятся представители департамента городского хозяйства и подрядной организации. Проверяющие также определят объем работ и затраты на их проведение.