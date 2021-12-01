В Кирове члены ОПГ, торговавшие немаркированным алкоголем и сигаретами, предстанут перед судом

Во время обыска правоохранители изъяли более 200 бутылок «левого» алкоголя и 42 тысяч пачек сигарет. Фото: genproc.gov.ru

Кировская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех участников ОПГ, занимавшихся хранением и продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции. Всем фигурантам уголовного дела грозит тюремный срок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что подозреваемые, с апреля 2018 по август 2020 года, не имея регистрации и лицензии, приобрели и продавали на территории областного центра спиртосодержащую продукцию и сигареты. Товар, общей стоимостью свыше 4 млн рублей, подсудимые хранили в нескольких гаражных боксах.

После задержания сотрудники полиции изъяли более 200 бутылок немаркированного алкоголя известных брендов, а также более 42 тысяч пачек табачной продукции. Весь «левый» товар был отправлен на экспертизу.

На сегодняшний день материалы дела переданы в суд. На имущество подозреваемых наложен арест.