Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 декабря 2021 9:45

В Зуевском районе женщина оставила четырехмесячную дочь одну дома с пьяными посторонними людьми

Брошенную девочку обнаружила хозяйка квартиры, которую снимала горе-мать
Анастасия Калашникова
КомментироватьОставить комментарий(0)
На днях суд вынес приговор нерадивой родительнице.

На днях суд вынес приговор нерадивой родительнице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зуевском районе осудили 28-летнюю женщину, которая оставила свою маленькую дочь одну дома с пьяными незнакомцами. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, молодая мать довольно часто и много выпивала. Стоит уточнить, что нерадивая родительница снимала жилье в деревне Мухино. В один из дней она оставила свою четырехмесячную дочь в одиночестве и ушла. Как долго малышка оставалась одна, неизвестно - прокуратура сообщает, что зуевчанка не появлялась «длительное время». Пришедшая с проверкой собственница жилья сильно удивилась, увидев в квартире младенца без матери и пьяных посторонних людей. Она и сообщила о произошедшем правоохранителям.

На горе-мамашу завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Суд признал зуевчанку виновной и вынес приговор: восемь месяцев исправительных работ. Ее также ограничили в родительских правах. Дочь осужденной сейчас находится в доме ребенка, где получается необходимую помощь, заботу и внимание.