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Общество1 декабря 2021 8:49

В Нолинском районе продавали просроченную колбасу для детского питания

Юрлицо, виновное в произошедшем, заплатит штраф
Анастасия Калашникова
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Специалисты также нашли мясо без ветеринарных документов.

Специалисты также нашли мясо без ветеринарных документов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нолинском районе продавали просроченную колбасу для детского питания и мясо без маркировки. Об этом сообщает областной Россельхознадзор.

Управление провело проверку юрлица, которому принадлежат некоторые продуктовые магазины муниципалитета. В итоге специалисты нашли почти три кило пельменей, пять кило шей цыплят-бройлеров и три кило крылышек без ветеринарных сопроводительных документов. В магазинах также продавалась колбаса для детского питания с истекшим сроком годности. Общий вес просрочки составил 0,8 килограмм.

В отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении. Решением стал штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, виновник обязан уничтожить всю опасную продукцию до 17 декабря 2021 года и предоставить подтверждающие документы.