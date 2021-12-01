Специалисты также нашли мясо без ветеринарных документов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нолинском районе продавали просроченную колбасу для детского питания и мясо без маркировки. Об этом сообщает областной Россельхознадзор.

Управление провело проверку юрлица, которому принадлежат некоторые продуктовые магазины муниципалитета. В итоге специалисты нашли почти три кило пельменей, пять кило шей цыплят-бройлеров и три кило крылышек без ветеринарных сопроводительных документов. В магазинах также продавалась колбаса для детского питания с истекшим сроком годности. Общий вес просрочки составил 0,8 килограмм.

В отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении. Решением стал штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, виновник обязан уничтожить всю опасную продукцию до 17 декабря 2021 года и предоставить подтверждающие документы.