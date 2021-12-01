Жительница Оричевского района зарезала сожителя, обвинив его в тунеядстве

Сотрудники регионального СК собрали достаточное количество доказательств для признания подсудимой виновной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оричевском районе следователи СК закрыли уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины. Сотрудники ведомства собрали достаточное количество доказательств. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Представители СК Кировской области установили, что 18 сентября текущего года в одном из частных домов в селе Пустоши 48-летняя женщина и 52-летний мужчина распивали спиртные напитки. В определенный момент подсудимой не понравилось, что ее сожитель уже долгое время нигде не работает. Во время ссоры, подозреваемая взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов по телу потерпевшего. От полученных травм тот скончался.

В настоящее время все материалы дела переданы в суд для вынесения приговора. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.