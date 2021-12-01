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Происшествия1 декабря 2021 8:47

Жительница Оричевского района зарезала сожителя, обвинив его в тунеядстве

Материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора
Алексей Романов
Алексей Романов
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Сотрудники регионального СК собрали достаточное количество доказательств для признания подсудимой виновной

Сотрудники регионального СК собрали достаточное количество доказательств для признания подсудимой виновной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оричевском районе следователи СК закрыли уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины. Сотрудники ведомства собрали достаточное количество доказательств. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Представители СК Кировской области установили, что 18 сентября текущего года в одном из частных домов в селе Пустоши 48-летняя женщина и 52-летний мужчина распивали спиртные напитки. В определенный момент подсудимой не понравилось, что ее сожитель уже долгое время нигде не работает. Во время ссоры, подозреваемая взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов по телу потерпевшего. От полученных травм тот скончался.

В настоящее время все материалы дела переданы в суд для вынесения приговора. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.