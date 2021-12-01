В Кирово-Чепецке водитель иномарки сбил на пешеходном переходе пожилую женщину

Водитель иномарки не смог вовремя заметить пожилую женщину и затормозить. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 30 ноября, в Кирово-Чепецке на пешеходном переходе сбили 62-летнюю женщину. Неприятный инцидент произошел в 7 часов 25 минут на проспекте России у дома №16. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Шевроле Трекер» не заметил пенсионерку, переходящую дорогу по «зебре» и не смог своевременно затормозить. В результате происшествия женщина получила травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь и дальнейшая госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы. В связи с установлением плюсовой погоды, водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть аккуратнее на дорогах.