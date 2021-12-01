В Кировской области за сутки коронавирус подтвердился у 266 человек

В отделении реанимации медики спасают жизни 202 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 1 декабря, в Кировской области выявили 255 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 11 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 202 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2996. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 202 жителям региона, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 30 ноября, достигло 679.

На дому лечатся 5777 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 430 жителей региона. За сутки вакцинировались 5387 кировчан.