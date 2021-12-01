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Происшествия1 декабря 2021 6:53

Бизнесмен из Немского района заплатит штраф более 3 млн рублей за незаконную вырубку леса

Соответствующее решение вынес суд
Алексей Романов
Алексей Романов
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Вырубка леса велась на площади, значительно превышающей разрешенную. Фото: Людмила Баркова

Вырубка леса велась на площади, значительно превышающей разрешенную. Фото: Людмила Баркова

В Немском районе осудили индивидуального предпринимателя, который незаконно вырубил лес на общую сумму более 3,2 млн рублей. Арендатора лесных угодий обязали в полной мере компенсировать нанесенный природе ущерб. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа установили, что бизнесмен совершил две нелегальные рубки на площади, значительно превышающей разрешенную. В результате прокурор подал в иск с требованием обязать арендатора возместить причиненный лесному фонду ущерб. Требование стороны обвинения суд полностью удовлетворил.

Отметим, что в настоящее время региональной прокуратурой проводится проверка сразу по нескольким аналогичным уголовным делам. Исполнение решения суда находится на особом контроле надзорного органа.