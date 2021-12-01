В Кирове потратят 600 миллионов рублей на ремонт 42 дорожных участков в 2022 году

В 2022 году в Кирове отремонтируют более 27 км улично-дорожной сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Кирове планируют отремонтировать 42 дорожных участка. О планах сообщили в горадминистрации.

В перечень вошли только те участки дорог, которые прошли госэкспертизу. Среди них, к примеру, улицы Карла Маркса (от Герцена до Комсомольской), Луганская (от Менделеева до Андрея Упита), Спасская (от Казанской до Пристанской) и другие. Подробный список можно посмотреть здесь. В дальнейшем он может увеличиться. Начальная стоимость контракта составила примерно 600 миллионов рублей.

Как уточняет мэрия, в 2022 году будут также ремонтировать дороги в населенных пунктах за городом (Лянгасово, Садаковский, Ганино). В планах - восстановление тротуаров: так, на Карла Маркса уложат брусчатку на участке длиной в полтора километра.

Всего по контракту в Кирове отремонтируют свыше 27 км улично-дорожной сети в 2022 году.