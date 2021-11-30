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Общество30 ноября 2021 13:44

Работу котельничского предприятия приостановили на 90 суток за организацию незаконной свалки

Ранее заводу назначали штраф за аналогичное нарушение
Анастасия Калашникова
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Предприятие сжигало отходы производства за пределами своей промплощадки.

Предприятие сжигало отходы производства за пределами своей промплощадки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Котельничском районе приостановили работу предприятия, которое незаконно складывало опил и щепу на закрытой свалке, а после сжигало. О решении сообщает областное правительство.

На деревообрабатывающую компанию «Листрейд» обратили внимание с весны 2021 года. Жители близлежащих к предприятию деревень жаловались, что завод складывает отходы производства за границей промплощадки, а после поджигает. Проверка нашла множество других нарушений: не выполнялись правила сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации или обезвреживания отходов.

Предприятию назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Компания его выплатила и взялась за старое, продолжая складывать опил и щепу с нарушением природоохранного законодательства. На этот раз работу завода решили приостановить на 90 суток. Нарушителя обещают также вынудить ликвидировать свалку отходов.