Житель Верхнекамского района предстанет перед судом за убийство пенсионера

Все материалы раскрытого уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнекамском районе завершилось расследование уголовного дела по факту убийства 64-летнего мужчины. Сотрудники СК собрали достаточное количество доказательств. Об этом сообщили в ведомстве.

Следователи установили, что 3 сентября этого года, 68-летний подозреваемый и его 64-летний знакомый распивали спиртные напитки в одном из частных домов поселка Лесной. В определенный момент между ними произошел конфликт. Подсудимый набросился на друга с кулаками и избил его. От полученной открытой черепно-мозговой травмы тот скончался. К такому заключению пришли эксперты-криминалисты.

На сегодняшний день подозреваемый задержан. Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Данное преступления является особо тяжким. Пожилому мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.