В 2021 году кировчане 906 раз пожаловались в прокуратуру на загрязнение воздуха

За нарушения законодательства ответили 28 виновных лиц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кировской области за год выявили 357 нарушений закона в сфере охраны атмосферного воздуха. Для их устранения внесли 196 представлений и направили 24 иска в суд. Принятые меры привели к тому, что с начала 2021 года за эти нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 100 должностных лиц. К административной - еще 28.

В 2021 году также в три раза увеличилось количество обращений по поводу загрязнения воздуха. С начала года контролирующие органы приняли 906 заявлений, тогда как в 2020 году - 308.

Всего за последние два года после вмешательства областной прокуратуры, по данным пресс-службы ведомства, деятельность 170 объектов привели в соответствие с законодательством. На учет поставили 57 предприятий, негативно влияющих на окружающую среду, ранее не числившихся под надзором.

Стоит отметить, что Кировская область занимает 41 место среди субъектов РФ по объему выбросов в атмосферу. Состояние воздуха на территории региона в целом оценивается как стабильное.