В Кирове пожилой водитель на пешеходном переходе сбил 46-летнюю женщину

Пожилой водитель не заметил пешехода, выезжая с прилегающей территории. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 29 ноября, в Кирове произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился в 17 часов 18 минут на улице Лепсе у дома №33.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 71-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» выезжал с прилегающей территории и не заметил 46-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. В результате наезда пострадавшая получила травмы. Насколько серьезными они оказались, а также потребовалась ли ей госпитализация по не известно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.