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Общество30 ноября 2021 9:31

Жители десятков домов Октябрьского и Ленинского районов Кирова остались без воды

Причиной отключения стала крупная авария на трубопроводе
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воды не будет до тех пор, пока не закончатся восстановительные работы на теплосетях

Воды не будет до тех пор, пока не закончатся восстановительные работы на теплосетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 30 ноября, жители нескольких десятков домов Кирова остались без холодной воды. Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, воды не будет в некоторых домах, расположенных на улицах Лепсе, Ломоносова, Физкультурников, Суворовской, а также на Студенческом проезде в Ленинском и Октябрьском районах областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Они будут стоять до тех пор, пока полностью не завершатся восстановительные работы на теплосетях. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно на официальном сайте «Водоканала».