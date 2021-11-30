Жители десятков домов Октябрьского и Ленинского районов Кирова остались без воды

Воды не будет до тех пор, пока не закончатся восстановительные работы на теплосетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 30 ноября, жители нескольких десятков домов Кирова остались без холодной воды. Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, воды не будет в некоторых домах, расположенных на улицах Лепсе, Ломоносова, Физкультурников, Суворовской, а также на Студенческом проезде в Ленинском и Октябрьском районах областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Они будут стоять до тех пор, пока полностью не завершатся восстановительные работы на теплосетях. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно на официальном сайте «Водоканала».