В Киров поступили десятки новых автобусов

До конца 2021 года «КировПассажирАвтотранс» примет в свой автопарк 67 новых ЛиАЗов большой вместимости. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 30 ноября, в Киров пришли 52 новых пассажирских автобуса. Технику осмотрели чиновники. Об этом рассказали в горадминистрации.

По словам властей, 17 автобусов городских маршрутов №16 и «№146 планируется вывести на линию уже в декабре. Новые «ЛиАЗы» способны перевозить до 100 пассажиров. Они также оснащены системой ГЛОНАСС и оборудованием для работы двигателя на газомоторном топливе.

Кроме того, обновленный общественный транспорт значительно облегчит работу водителей. Основная панель приборов - сенсорная. На экране будет отображаться вся необходимая информация. Удобными автобусы окажутся и для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что до конца 2021 года «КировПассажирАвтотранс» примет в свой автопарк 67 новых ЛиАЗов большой вместимости. На городские маршруты их должны вывести уже в начале следующего года.