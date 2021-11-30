В Кирове продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и ТЦ

Все торговые центры Кирова оборудованы средствами для обработки рук, разметкой и соответствующими объявлениями. Фото: admkirov.ru

В Кирове рейды по соблюдению масочного режима в торговых точках стали проводиться ежедневно. Это положительно сказывается на сдерживании роста заболеваемости короновирусной инфекцией. Об этом сообщили в администрации города.

По словам представителей Ленинского терруправления, на прошлой неделе выявлено 89 нарушителей. На всех составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Эффект от регулярных проверок заметен. Все больше жителей областного центра заходят в магазины и ТЦ в средствах индивидуальной защиты. Кировчане осознают всю серьезность ситуации и соблюдают противоэпидемические требования.

Что касается самих ТЦ, то все они оборудованы санитайзерами и бесплатными масками. Кроме того, в помещениях расклеены соответствующие объявления и нанесена специальная разметка, обозначающая границы безопасной дистанции.