В Кирово-Чепецке новым заместителем главы администрации выбрали Александра Корзунина

С новым заместителем главы горадминистрации определились 29 ноября. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке определились с кандидатурой нового замглавы городской администрации. Им стал Александр Корзунин. Об этом мэрия Чепецка сообщила в своей официальной группе ВКонтакте.

Нового замглаву выбрали на заседании конкурсной комиссии, которое прошло 29 ноября. С 25 октября желающие получить эту должность подавали документы для участия. Претендентов оценивали на основании предоставленных сведений об образовании, прохождении государственной гражданской или муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности. Критериями отбора также были профессиональные и личные качества, о которых узнавали в ходе индивидуального собеседования.

Александр Корзунин, выбранный комиссией, будет курировать вопросы ЖКХ, архитектуры, строительства, землеустройства, дорожной деятельности и благоустройства города. К своим обязанностям он приступит после подписания трудового договора.

СПРАВКА «КП»

Александр Борисович Корзунин родился в 1970 году. Имеет два высших образования: «Автомобильная техника» и «Юриспруденция». В 1994-2011 годах служил в органах внутренних дел УВД по Кировской области. В последующем занимал руководящие должности, связанные с авто-транспортной сферой.