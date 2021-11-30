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Происшествия30 ноября 2021 8:04

В Кировской области женщину посадили за ложный донос об изнасиловании

Суд приговорил ее к двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии
Анастасия Калашникова
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На днях женщине вынесли приговор.

На днях женщине вынесли приговор.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области женщина пыталась ложно обвинить собутыльника в изнасиловании, и в итоге получила срок сама. Об этом сообщает региональный Следком.

Инцидент произошел в апреле 2021 года в поселке Нема. 33-летняя женщина сообщила в полицию, что она выпивала в компании, и малознакомый ей мужчина изнасиловал ее. Написав ложный донос, она вручила его правоохранителям с просьбой привлечь «виновного» к уголовной ответственности. Проверка в итоге показала, что ничего подобного не происходило. В итоге уголовное дело завели на саму заявительницу.

На днях состоялся суд, на котором женщине вынесли приговор. Она получила вполне реальный срок - два месяца в исправительной колонии общего режима.