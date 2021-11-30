В Кировской области женщину посадили за ложный донос об изнасиловании

На днях женщине вынесли приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области женщина пыталась ложно обвинить собутыльника в изнасиловании, и в итоге получила срок сама. Об этом сообщает региональный Следком.

Инцидент произошел в апреле 2021 года в поселке Нема. 33-летняя женщина сообщила в полицию, что она выпивала в компании, и малознакомый ей мужчина изнасиловал ее. Написав ложный донос, она вручила его правоохранителям с просьбой привлечь «виновного» к уголовной ответственности. Проверка в итоге показала, что ничего подобного не происходило. В итоге уголовное дело завели на саму заявительницу.

На днях состоялся суд, на котором женщине вынесли приговор. Она получила вполне реальный срок - два месяца в исправительной колонии общего режима.