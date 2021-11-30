В Слободском районе в массовом ДТП погиб 27-летний мужчина

Столкновение автомобилей произошло на большой скорости. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 29 ноября, в Слободском районе произошла массовое ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась в 7 часов 45 минут на 10 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля: «Ивеко», «Киа Рио», «ВАЗ - 2112» и «ГАЗ». В результате столкновения, 27-летний водитель автомобиля «ГАЗ» погиб. Молодой мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. В аварии пострадал также владелец «Ивеко». Насколько серьезными у него оказались повреждения, а также потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.