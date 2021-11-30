В Кировской области коронавирусом продолжают болеть свыше 9 тысяч человек

В отделениях реанимации находятся 202 жителя региона Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 30 ноября, в Кировской области выявили 253 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 13 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 323 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3065. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 202 жителям региона, 45 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 29 ноября, достигло 677.

На дому лечатся 6039 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 509 жителей региона. За сутки вакцинировались 4344 кировчанина.