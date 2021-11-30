Бизнес Кировской области в 2021 году стал намного «прозрачнее»

За десять месяцев текущего года почти 100% представителей бизнеса региона стали работать легально Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С февраля 2021 года на территории Кировской области реализуются два проекта ФНС России: «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках». Программы направлены на вывод бизнеса из «тени» и увеличение налогового потенциала региона. Об этом сообщили в областном УФНС.

Если на начало текущего года 6% арендаторов торговали на рынках без госрегистрации, а 65% предпринимателей не имели контрольно-кассовой техники, то к концу года ситуация в корне изменилась. За десять месяцев все представители бизнеса официально зарегистрировали свою деятельность и работают в «белую».

Это доказывают и данные, полученные специалистами налоговой службы. Ежемесячная выручка на рынках Кировской области увеличилась почти в 2,5 раза с 74 до 178 млн рублей.

Однако, в результате постоянных проверок, только за ноябрь сотрудники УФНС выявили 20 нарушений, 6 из которых повторно. Предприниматели вели торговлю без кассовых аппаратов, то есть чеки за купленный товар не пробивались и не выдавались покупателям.

На сегодняшний день для потребителей создана специальная программа. Любой желающий с помощью своего смартфона может проверить подлинность чека, просканировав нанесенный на него QR-код.