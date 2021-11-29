В Кирове семье незаконно отказали в начислении ежемесячной выплаты на маленького ребенка

Женщина получит выплату по решению суда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове прокуратура помогла семье получить выплату на маленького ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семья сама обратилась за помощью. По словам заявительницы, органы соцзащиты отказали ей в выплате ежемесячного пособия на маленького ребенка. Причиной стал совокупный доход семьи, чей размер якобы превышал необходимый для оказания помощи. Как выяснила прокуратура, ошибку допустили специалисты при расчете среднедушевого дохода, засчитав сумму от продажи квартиры в предыдущем периоде.

Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с иском, который был удовлетворен. Женщине обязаны выплатить полагающееся ей пособие, начисленное с января 2020 по июль 2021 года.