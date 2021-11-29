В Кировской области разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку

Девочка ушла из дома 25 ноября и не вернулась. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области четыре дня разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку. Алиса Чугаева, живущая в деревне Лазаневы Афанасьевского района, вышла из дома 25 ноября и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Алисе на вид 17-18 лет, у нее темные волосы, стрижка «каре». На момент ухода из дома девочка была одета в черную шапку, темно-зеленую куртку, черные брюки и кожаные кроссовки такого же цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 777-457 (инфорг поиска Евгения) либо 02, 102.