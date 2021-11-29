В Кирово-Чепецком районе сотни жителей лишились отопления из-за аварии

Без отопления остались жители 14 домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецком районе из-за коммунальной аварии сотни жителей остались без отопления. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Отключение произошло на станции Просница 29 ноября около 12 часов и было аварийным. По информации ведомства, в его зону попали 14 многоквартирных домов и четыре социально значимых объекта - кадетский корпус, школа, детсад и амбулатория.

Сейчас на месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы. К ним привлекли семь человек и три единицы техники. Приблизительные сроки восстановления теплоснабжения не называются.