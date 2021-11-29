В Кировской области может пройти ледяной дождь. Фото: Михаил РЯБИКОВ

В Кировской области объявили метеопредупреждение на 30 ноября. Информацию об ухудшающейся погоде сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, на вторник, 30 ноября прогнозируется ледяной дождь, гололед и порывы ветра до 21 м/с. Стоит отметить, что такая погода установится местами по Кировской области, а не на всей ее территории. Однако в региональном центре синоптики предсказывают дождь с мокрым снегом и сильный ветер. Подробный прогноз погоды в Кирове на текущую неделю вы можете посмотреть здесь.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными во время плохих погодных условий. Это относится как к пешеходам, так и к водителям.

Напомним, ранее мы также писали, что в Кирове до основания чистят тротуары из-за плюсовой температуры. Подробнее об этом можно прочитать здесь.