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Общество29 ноября 2021 10:05

В Кирове из-за плюсовой температуры тротуары расчищают до основания

За сутки с улиц города вывезли около двух тысяч кубометров снега
Алексей Романов
Алексей Романов
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В уборке снега задействованы 80 единиц спецтехники и 70 сотрудников ручного труда. Фото: admkirov.ru

В уборке снега задействованы 80 единиц спецтехники и 70 сотрудников ручного труда. Фото: admkirov.ru

Подрядные организации Кирова продолжают очищать улицы и тротуары от снега. Плюсовое значение температуры позволяет расчистить пешеходные зоны до самого основания. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам властей, рабочие в первую очередь стараются убрать подтаявшие снежные массы с тротуаров, лестничных маршей и магистральных улиц. Большинство транспортных артерий города после первых снегопадов оказались заужены. Это послужило образованию автомобильных пробок.

Продолжаются также работы по обработке пешеходных зон противогололедным веществом. В качестве реагента подрядчик использует исключительно галит.

Отметим, что за прошедшие сутки из областного центра на специализированный полигон вывезли около 2 тысяч кубометров снега. В уборке были задействованы 80 единиц техники и 70 сотрудников ручного труда.