Организатор незаконного игорного клуба в Слободском предстанет перед судом

Во время обыска из помещения клуба изъяли компьютеры и другое специальное игровое оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники СК Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Санчурского района. Молодого человека подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По версии представителей ведомства, подозреваемый совершал преступления с марта по июнь текущего года. На протяжении четырех месяцев организованный им в одном из помещении города Слободского игровой клуб посещали большое количество людей.

Со своих клиентов молодой человек получал денежные средства. Сколько ему удалось заработать преступным путем не сообщается. Во время обыска были изъяты несколько компьютеров со специальным программным обеспечением, а также другое оборудование, необходимое для проведения азартных игр.

На сегодняшний день все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.