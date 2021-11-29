За минувшие выходные на дорогах Кировской области поймали 30 нетрезвых водителей

Полицейские ловили пьяных водителей не только на центральных улицах города, но также на въездах и выездах из него Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области выявили и задержали 30 пьяных водителей. Еще 34 человека сели за руль без прав. Всего же за эти три дня сотрудники ГИБДД пресекли 1322 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок до двух лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Если вы заметили, как за руль автомобиля садиться пьяный человек, сообщите об этом по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное обращение поможет предотвратить множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.