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Общество29 ноября 2021 8:11

За минувшие выходные на дорогах Кировской области поймали 30 нетрезвых водителей

Всего за это время сотрудники ГИБДД пресекли 1322 нарушения ПДД
Алексей Романов
Алексей Романов
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Полицейские ловили пьяных водителей не только на центральных улицах города, но также на въездах и выездах из него

Полицейские ловили пьяных водителей не только на центральных улицах города, но также на въездах и выездах из него

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области выявили и задержали 30 пьяных водителей. Еще 34 человека сели за руль без прав. Всего же за эти три дня сотрудники ГИБДД пресекли 1322 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок до двух лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Если вы заметили, как за руль автомобиля садиться пьяный человек, сообщите об этом по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное обращение поможет предотвратить множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.