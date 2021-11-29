В Нолинском районе пьяный водитель обвинил несуществующего человека в угоне автомобиля

Чтобы запутать следствие, подозреваемый написал заявление об угоне и подал его в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нолинском районе задержали 47-летнего мужчину, который сделал ложный донос на воображаемого человека, чтобы сохранить свои водительские права. На подозреваемого завели уголовное дело.

По сообщениям сотрудников следственного комитета Кировской области, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. Прибывшие на место полицейские составили по факту ДТП протокол об административном правонарушении.

Понимая, что ему грозит штраф и лишение водительских прав, подозреваемый сказал, что за рулем автомобиля был не он. Кроме того, по его словам, машину у него угнал неизвестный. Соответствующее заявление мужчина подал в правоохранительные органы.

В результате проверки, факт угона не подтвердился. В связи с этим в отношении заявителя возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Теперь жителю Нолинского района грозит лишение свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.