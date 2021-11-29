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Здоровье29 ноября 2021 7:03

За сутки в Кировской области СOVID-19 выявили у 271 человека

В отделении реанимации находятся 205 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 287 жителей области

Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 287 жителей области

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 29 ноября, в Кировской области выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 15 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписался 101 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3216. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 205 жителям региона, 41 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 28 ноября, достигло 675.

На дому лечатся 6150 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 287 жителей региона. За сутки вакцинировались 1883 кировчанина.