В Кирове неделю продолжаются поиски без вести пропавшего 46-летнего мужчины

К поискам подключены сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные горожане. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 46-летнего Анатолия Лучникова. В последний раз мужчину видели 23 ноября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили портрет пропавшего жителя областного центра. Рост Анатолия 180 см. У него полное телосложение, короткая стрижка и зеленые глаза. На момент ухода был одет в синюю куртку, черные брюки, ботики и шапку. Особых примет не имеет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(800) 700-52-54 или 112.