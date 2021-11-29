Прогноз погоды в Кирове с 29 ноября по 3 декабря: от дождя и мокрого снега к заморозкам

Вторая половина недели обещает быть снежной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима вернется в Кировскую область! Но только к концу недели. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на наступившую рабочую неделю с помощью сервиса Gistemeo.

В понедельник, 29 ноября, температура воздуха установится на отметке в 0 градусов на весь день. День будет пасмурным, к вечеру пойдет небольшой снег, который превратится в дождь в 21 час. Порывы ветра - до 10 м/с. Атмосферное давление - повышенное: до 746 мм ртутного столба днем.

Во вторник, 30 ноября, в течение всего дня ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха - от +1 до +3 градусов. Ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление очень резко упадет в течение дня и к ночи составит 724 мм ртутного столба.

В первый день календарной зимы, 1 декабря, температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью - до -5. В течение всего дня синоптики обещают небольшой снег. Порывы ветра утром составят до 16 м/с, днем - до 9-4. Атмосферное давление составит 725-727 мм ртутного столба.

В четверг, 2 декабря, температура воздуха продолжит понижаться - от -6 до -9 к ночи. Временами будет идти небольшой снег. Снова ожидается сильный ветер - порывы до 12 м/с. Атмосферное давление к вечеру поднимется до 734 мм ртутного столба.

В пятницу, 3 декабря, термометры покажут днем отметку в -6 градусов, а днем - все -10. К ночи температура воздуха упадет еще на три градуса. В течение дня ожидается снег, который прекратится в 18 часов. Ветер наконец успокоится: до 3 м/с. Атмосферное давление начнет повышаться и к ночи придет в норму.