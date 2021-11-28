В Кировской области на содержание дорог и ремонт мостов выделили 1,6 миллиарда рублей

Деньги пойдут на содержание дорог в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область получит дополнительные средства из федерального бюджета. Часть из них уйдет на содержание дорог. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, сумма дотации составляет 3,058 миллиарда рублей. Дорожному фонду из них выделят 1,6 миллиарда. Эти деньги направят на содержание региональных трасс и приведение в порядок аварийных дорожных сооружений - мостов. Упор в первую очередь сделают на восстановление муниципальных дорог. Важность и целесообразность объектов, где необходимо провести работы, руководство правительство определит совместно с депутатским корпусом.

Напомним, ранее мы писали, что в 2022 году планируется отремонтировать более 200 км областных дорог. Большая часть из них - регионального или муниципального значения.