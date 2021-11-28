В Кирове арестовали мужчину, который убил 19-летнюю девушку и спрятал труп на балконе

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Фото: СУ СКР по Кировской области

Кировчанину, подозреваемому в убийстве 19-летней девушки, избрали меру пресечения. На время расследования уголовного дела его заключили под стражу. Как сообщает областной Следком, суд поддержал ходатайство об аресте мужчины.

Напомним, речь идет о ЧП, произошедшем несколько дней назад. Поздним вечером 23 ноября на общем балконе одного из домов по улице Грибоедова обнаружили тело 19-летней девушки. Труп был завернут в ковер и пакеты. Стоит отметить, что пролежал он там не один месяц.

Подозреваемого в убийстве молодой кировчанки вскоре задержали. Им оказался 35-летний знакомый девушки, ранее уже судимый за подобное преступление. По его словам, в конце сентября они вместе с погибшей выпивали вместе. В какой-то момент между ними разгорелась ссора: девушка «оскорбляла его нецензурными словами».

- Я не смог этого стерпеть, - признался мужчина.

Кировчанин задушил собутыльницу, завернул ее тело в ковер и пакеты и спрятал в кладовке. Какое-то время он держал труп девушки там, после чего вынес на общий балкон дома, где его и обнаружили спустя два месяца.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется расследование.