В новое жилье кировчане смогут въехать в декабре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове 48 детей-сирот получили новые квартиры. Распределение прошло с помощью жеребьевки: все помещения находятся в одном доме, путем случайного выбора определяется этаж. Как пояснили в мэрии, это - традиционное мероприятие, которое проводят в рамках программы соцподдержки детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Распределение состоялось 26 ноября в онлайн-формате. По его итогам 48 человек стали обладателями квартир в доме №28 на улице Курской. Кировчане смогут въехать в них в декабре, а приватизировать жилье - спустя пять лет проживания. Обязательным условием будет являться отсутствие долгов по коммунальным платежам и сохранность квартиры.

Мэрия добавляет, что такая жеребьевка прошла и в минувшем 2020 году. По ее итогам детям-сиротам предоставили 131 квартиру в доме на улице Архитектора Зянкина.