В Кировской области коронавирусом болеют девять тысяч человек

В инфекционных стационарах лечатся более трех тысяч пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба на 28 ноября, в Кировской области выявили 257 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 13 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 152 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3196. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 205 жителям региона, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев достигло 672.

На дому лечатся 6061 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 317 жителей региона. За сутки вакцинировались 3193 кировчанина.