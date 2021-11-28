В Кирове 29 ноября пройдут плановые отключения электричества

Время отключения электричества варьируется от двух до девяти часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя традиционно начнется с плановых отключений электричества. 29 ноября без него останутся десятки домов в Кирове. Об этом информирует АО «Горэлектросеть».

Причинами станут текущий, плановый и капитальный ремонт оборудование, а также подключение нового потребителя. Без электричества останутся жители как центра города, так и его окраин. Время отсутствия ресурса варьируется от трех до девяти часов в зависимости от типа работ. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит кировчанам свои извинения за доставленные неудобства и напоминает, что работы проводятся для повышения качества энергоснабжения и предупреждения аварийных отключений в будущем.

Посмотреть график отключения электричества 29 ноября 2021 года в Кирове вы можете на скриншотах ниже либо по этой ссылке.

График отключения электричества 29 ноября в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах Кирова. Фото: geskirov.ru