Кировский хоккейный клуб «Родина» в домашнем матче уступил московскому «Динамо»

В этот раз погода никак не мешала комфортной игре хоккейных команд. Фото: vk.com/hcrodinakirov

В субботу, 27 ноября, в Кирове прошла встреча между местной командой по хоккею с мячом «Родина» и московским «Динамо». Матч закончился со счетом 20:6 в пользу гостей. Об этом сообщили официальные представители клуба.

Встреча прошла без каких-либо эксцессов. В этот раз погода не помешала игре. Однако домашний лед не помог нашей команде. Большую роль здесь сыграла разница в классе.

Главный тренер ХК «Родина» Андрей Рушкин попросил болельщиков поддержать команду. По его словам, в следующих матчах у кировского клуба есть все шансы побороться за очки и улучшить свои позиции в турнирной таблице. Ближайший матч между «Родиной» и казанским «Ак Барс-Динамо» состоится 30 ноября в 18.30.