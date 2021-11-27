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Общество27 ноября 2021 10:13

В Кировской области уровень инфляции оказался выше, чем в среднем по России

На рост цен оказывают влияние сразу несколько факторов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Повышение стоимости товаров уже ощутили на себе все жители региона

Повышение стоимости товаров уже ощутили на себе все жители региона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области уровень инфляции в октябре 2021 года составил 8,89%, что выше, чем в среднем по России и субъектам ПФО. На рост цен продовольственных и непродовольственных товаров повлиял и кризис, вызванный пандемией коронавируса.

По данным специалистов-аналитиков Кировстата, главной причиной повышения стоимости продуктов питания стал низкий урожай в регионе сельскохозяйственных культур. Кроме того, цена на продовольственные товары возросла из-за роста цен на удобрения, горюче-смазочные материалы и средства защиты растений.

На динамику ценообразования непроизводственных товаров оказал влияние рост издержек производителей на сырье и материалы, а также высокий спрос и низкое предложения определенных видов продукции и изделий.

Перебои в поставках электронных компонентов и удорожание металлов способствовали ускорению увеличения цен на телевизоры, холодильники и стиральные машины, чья стоимость снизилась в сентябре.