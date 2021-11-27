В Кирове почти неделю продолжаются поиски 52-летнего мужчины

О местонахождении мужчины ничего не известно с понедельника, 22 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске без вести пропавшего 52-летнего жителя областного центра. В последний раз Алексея Дьякова видели 22 ноября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры и активисты составили приметный портрет пропавшего мужчины. Рост Алексея Васильевича выше среднего - 180 см. У него нормальное телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. На момент ухода был одет в синий пуховик, джинсы, бейсболку и черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефону: 8 (800)700-54-52 или 112. В настоящее время в поиске задействованы волонтеры и неравнодушные горожане.