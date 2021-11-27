Погода в Кировской области на 27 и 28 ноября: плюс и сильный ветер

Резкая смена погоды приведет к образованию на дорогах и тротуарах опасной наледи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступившие выходные станут последними нерабочими днями завершающейся осени. Погода напомнит кировчанам, что календарная зима еще не наступила. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 27 ноября, столбик термометра доберется до отметки в +1 градус. День ожидается пасмурным. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/c. Однако возможны порывы до 12 м/c. Атмосферное давление немного ниже нормы - 746 мм ртутного столба.

В воскресенье, 28 ноября, немного похолодает. Температура воздуха днем опустится до -2 градусов. Прогнозируется переменная облачность и легкий снег. Ветер подует с юга со скоростью до 12 м/c. Атмосферное давление опустится до 740 мм ртутного столба. На догах возможно образование наледи. Будьте внимательны и осторожны!