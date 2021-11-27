За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 270 человек

Самостоятельно пока не могут дышать 40 жителей области, больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 27 ноября, в Кировской области выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 11 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 386 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3205. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 206 жителям региона, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 26 ноября, достигло 669.

На дому лечатся 6063 человека. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 492 жителя региона. За сутки вакцинировался 7031 кировчанин.