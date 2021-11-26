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Общество26 ноября 2021 12:51

В 2021 году на пешеходных переходах Кирова установили 13 световых проекций

Работы продолжатся и в следующем году
Алексей Романов
Алексей Романов
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Благодаря световым проекциям пешеходные переходы видно в любую погоду

Благодаря световым проекциям пешеходные переходы видно в любую погоду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В текущем году в Кирове завершили обустройство световых «зебр». За 11 месяцев 13 пешеходных переходов областного центра благоустроили специальными проекциями. Об этом сообщили в администрации города.

Только за этот месяц данные конструкции впервые появились на улицах Павла Корчагина №74, Карла Маркса №20, Лепсе №10, Ломоносова №17 и проспекте Строителей 1-а. Выбор участков определялся по количеству cсовершенных ДТП.

Установка световых «зебр» уже позволила уменьшить число дорожно-транспортных происшествий. После обустройства пешеходные переходы стали заметными издалека при любой погоде. Работы по оборудованию улиц специальными конструкциями продолжаться и в следующем году.