В 2021 году на пешеходных переходах Кирова установили 13 световых проекций

Благодаря световым проекциям пешеходные переходы видно в любую погоду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В текущем году в Кирове завершили обустройство световых «зебр». За 11 месяцев 13 пешеходных переходов областного центра благоустроили специальными проекциями. Об этом сообщили в администрации города.

Только за этот месяц данные конструкции впервые появились на улицах Павла Корчагина №74, Карла Маркса №20, Лепсе №10, Ломоносова №17 и проспекте Строителей 1-а. Выбор участков определялся по количеству cсовершенных ДТП.

Установка световых «зебр» уже позволила уменьшить число дорожно-транспортных происшествий. После обустройства пешеходные переходы стали заметными издалека при любой погоде. Работы по оборудованию улиц специальными конструкциями продолжаться и в следующем году.