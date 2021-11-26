В Кирове выделят три миллиона рублей на уточнение даты основания города

Раскопки пройдут в 2022-2024 годах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году на территории Хлыновского кремля начнутся археологические раскопки. Их цель - уточнение даты основания Кирова. Об этом сообщает областное правительство.

Известно, что работы пройдут в период с 2022 по 2024 год. На проведение раскопок на территории Хлыновского кремля потребуется дополнительное финансирование - около трех миллионов рублей. Предложение о выделении средств одобрено властями.

Стоит отметить, что уточнение даты основания областного центра станет одним из мероприятий к его 650-летию. К юбилею города также пройдут восстановление и капремонт исторических зданий на улицах Кирова - Казанской, Преображенской, Спасской и Ленина.

Отметим также, что за минувшие два года, с 2019 по 2021, проводились археологические раскопки в 14 районах области, а в ее центре - на территории еще четырех. Специалисты исследовали участок северо-восточной части фундамента Троицко-Кафедрального собора XVIII века, восточной части фундамента алтаря Богоявленского собора XVII века (оба объекта утрачены) и часть усадьбы купцов Сунцовых (перекресток улиц Свободы и Спасской).